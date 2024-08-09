09/08/2024 09:20

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1449 -11.00 1歐元/人民幣 7.8064 -87.00 100日圓/人民幣 4.8486 -516.00 1港元/人民幣 0.9166 -7.50 1英鎊/人民幣 9.1139 +438.00 1澳元/人民幣 4.7127 +510.00 1紐元/人民幣 4.2976 +96.00 1新加坡/人民幣 5.3928 +46.00 1瑞郎/人民幣 8.2527 -671.00 1加元/人民幣 5.2067 +59.00 1人民幣/林吉特 0.6260 -21.70 1人民幣/俄羅斯盧布 12.1203 +1377.00 1人民幣/南非蘭特 2.5674 -68.00 1人民幣/韓元 192.1500 -28.00

《經濟通通訊社9日專訊》隔夜美國公布的上周初請失業金人數表現好於預期，美國經濟衰退擔憂繼續緩解，美指和美債收益率反彈，人民幣面臨的外部環境略轉差，監管層延續對人民幣中間價採取有穩有放思路，繼續穩定市場預期。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1449，較上個交易日升11點子，止兩連跌，暫脫離八個半月低位，與市場預測偏離略收窄至240點左右，上個交易日報7.1460。