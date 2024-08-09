09/08/2024 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升11點子止兩連跌，報7.1449
《經濟通通訊社9日專訊》隔夜美國公布的上周初請失業金人數表現好於預期，美國經濟衰退擔憂繼續緩解，美指和美債收益率反彈，人民幣面臨的外部環境略轉差，監管層延續對人民幣中間價採取有穩有放思路，繼續穩定市場預期。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1449，較上個交易日升11點子，止兩連跌，暫脫離八個半月低位，與市場預測偏離略收窄至240點左右，上個交易日報7.1460。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1449
|-11.00
|1歐元/人民幣
|7.8064
|-87.00
|100日圓/人民幣
|4.8486
|-516.00
|1港元/人民幣
|0.9166
|-7.50
|1英鎊/人民幣
|9.1139
|+438.00
|1澳元/人民幣
|4.7127
|+510.00
|1紐元/人民幣
|4.2976
|+96.00
|1新加坡/人民幣
|5.3928
|+46.00
|1瑞郎/人民幣
|8.2527
|-671.00
|1加元/人民幣
|5.2067
|+59.00
|1人民幣/林吉特
|0.6260
|-21.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.1203
|+1377.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5674
|-68.00
|1人民幣/韓元
|192.1500
|-28.00