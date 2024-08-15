09/08/2024 09:15

【提振內房】克而瑞：7月房企融資523億元，規模創年內新高

《經濟通通訊社9日專訊》克而瑞地產研究最新公布的監測數據顯示，今年7月，內地65家典型房企的融資總量為523.46億元(人民幣．下同)，環比增加63.8%，同比減少9%，單月的融資規模創下了2024年以來的新高，主要是因為萬科(02202)(深:000002)獲得326.66億元的銀行貸款。1-7月上述房地產企業累計融資總量為2678.47億元，同比減少32%。

在融資結構方面，7月房企境內債權融資500.26億元，環比增加56.6%，同比增加12%；境外債權融資23.2億元，同比減少67.9%。

7月房企債券發行了150.5億元，環比減少2.9%，同比減少55.6%。債券類平均融資成本為2.85%，環比降低0.41個百分點，同比降低0.67個百分點。本月境外方面僅有越秀地產(00123)發債，因此整體融資成本僅為4.1%；而由於境內發債的企業仍然主要是首開(滬:600376)、金隅(02009)(滬:601992)、保利置業(00119)等央企國企，因此境內融資成本仍然保持在較低的水平。

在債務違約方面，7月沒有新增房企首次曝出債務違約。然而整體看來，由於近期房企融資仍然較為低迷，再加上房地產銷售仍未完全復甦，因此未來仍有可能有更多房企曝出債務違約事件，流動性問題仍需要行業注意。(lc)