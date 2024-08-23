09/08/2024 17:08

【歐盟加稅】商務部：中方已向世貿起訴歐盟電動車反補貼措施

《經濟通通訊社9日專訊》據商務部網站發布，為維護電動汽車產業發展權益和全球綠色轉型合作，今日中國將歐盟電動汽車臨時反補貼措施訴諸世界貿易組織爭端解決機制。

商務部新聞發言人就此表示，歐盟初裁中的認定缺乏事實和法律基礎，嚴重違反世貿組織規則，損害全球應對氣候變化合作大局。中方敦促歐盟立即糾正錯誤做法，共同維護中歐經貿合作和電動汽車產業鏈供應鏈穩定。

據過往報道，歐委會今年6月發布關於對華電動汽車反補貼調查的初裁披露，裁定由7月5日起對進口自中國的電動汽車徵收臨時反補貼稅。中方多次對此表達強烈不滿及堅決反對。被徵收高額關稅的車企如上汽集團已要求歐委會舉行聽證會，並提交抗辯意見，預計歐委會將於11月2日做出最終裁定。(ry)