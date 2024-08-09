09/08/2024 09:41

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶141點子，報7.1770

《經濟通通訊社9日專訊》隨著市場對美國陷入衰退的擔憂不斷緩解，美指和美債收益率均擴大反彈，監管層趁近期套息退潮人民幣貶值壓力沒那麼大時提高中間價彈性。人民幣兌一美元中間價今報7.1449，較上個交易日升11點子，止兩連跌，暫脫離八個半月低位，與市場預測偏離略收窄至240點左右，上個交易日報7.1460。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開141點子，報7.1770，上個交易日即期匯率收盤報7.1629。

道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg稱，隔夜美國公布的上周初請失業金人數數據，證實了該機構觀察到的--失業率上升是由於新勞動力的加入，而不是大量裁員。該機構表示，在沒有相反數據的情況下，該機構繼續預計9月降息的押注減少，收益率全線上漲。

中國最新出爐經濟數據顯示，7月CPI同比升0.5%，優於預期的升0.3%，升幅較上月擴大0.3個百分點，並創五個月新高；同期PPI同比跌0.8%，亦略優於預期的下跌0.9%，跌幅與上月持平。(sl)