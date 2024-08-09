09/08/2024 16:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌117點子，報7.1746

《經濟通通訊社9日專訊》中國7月通脹數據優於預期，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開逾百點後維持區間震盪，中午前跌幅收窄並收復7.17關，惟午後走上日內高位後跌幅重新擴大，收報7.1746，較上個交易日4時30分收盤價跌117點子，全日在7.1645至7.1798之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升112點子，報7.1742。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1449，較上個交易日升11點子，止兩連跌，暫脫離八個半月低位，與市場預測偏離略收窄至240點左右，上個交易日報7.1460。

市場人士表示，隨著前期助升人民幣匯率的外部積極因素逐漸消退，市場關注點重回基本面，今日公布的中國通脹數據好於預期，一度緩和人民幣跌勢；短期匯價料寬幅區間震盪，等待更多信息指引。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為，人民幣中間價採取走兩步退一步的思路，穩步推進市場價和中間價「歸一」，而中國最新公布的通脹數據雖然好於預期，但仍處於較低水平，中國央行仍有較大的寬鬆空間，但這也會限制人民幣的反彈。(sl)