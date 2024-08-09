09/08/2024 11:36

【數據解讀】中國7月核心CPI六個月低，機構：增加通縮憂慮

《經濟通通訊社9日專訊》中國7月全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.5%，勝預期並創五個月新高；不過當月扣除食品和能源的核心CPI同比漲幅回落至0.4%，創六個月低位。與此同時，7月全國工業生產者出廠價格(PPI)同比降幅與上月持平，亦優於預期。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，7月數據增加了通縮憂慮，核心CPI同比放緩至0.4%，耐用品出廠價格繼續下行；CPI的改善主要來自食品因天熱和洪水導致的漲價。未來幾個月，預計美國衰退風險繼續壓制大宗商品價格，CPI和PPI的分化還將持續。

華創證券投資顧問部總經理屈慶則指，CPI有所改善，蔬菜、豬肉漲得比較多，豬肉因為豬周期影響；旅遊漲價導致非食品環比改善明顯，這說明雖然經濟不好，但從暑期旅遊看來，某程度上老百姓消費能力還在。PPI方面，雖然7月以來大宗商品價格有所下跌，但PPI環比以最近五年來看也不算差，與去年同期相對持平。總體來說，中國通縮其實有在緩和。(sl)