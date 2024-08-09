09/08/2024 14:31

【數據前瞻】機構料7月新增貸、社融大幅下滑，M2增速略降

《經濟通通訊社9日專訊》中國人民銀行即將公布7月M2、新增貸款、社融等數據。據《路透》綜合26家機構預測中值顯示，信貸需求仍然相對疲弱，預計中國7月新增人民幣貸款為4500億元(人民幣．下同)，較上月的2.13萬億元大幅下滑，但同比增逾三成。

7月政府債發行偏慢，預計對社融的支持力度環比減弱，但其仍是社融增長的主要貢獻項，預計7月新增社會融資規模為1.1萬億元，環比同樣從上月的3.3萬億元大幅下滑，但同比增逾一倍。

7月廣義貨幣供應量(M2)增速同比料為6.1%，較上月略收窄0.1個百分點，較去年同期下滑4.6個百分點。7月人民幣貸款餘額增速同比料為8.8%，與上月持平，較去年同期收窄2.3個百分點。



*新增貸量縮價降壓力增，社融增速或因基數低而小升*



光大證券認為，7月作為傳統信貸「小月」，月內貸款投放強度普遍出現季節性回落。現階段，有效融資需求不足仍是制約信用擴張的主要矛盾，貸款增長「量縮、價降、險升」壓力抬頭。光大證券並強調，鑑於7月的季節性特徵明顯，單月信貸增長讀數過小，受擾動因素多，對單月數據做過細解讀意義不大，更需關注經濟活動與信用讀數的趨勢性特徵。

社融方面，中金公司指出，雖然信貸內生需求疲弱，但是政府債發行仍然保持較快水平，相比去年同期多增。考慮到去年7月的基數較低，今年7月的社融增速可能小幅回升。

此外，廣發證券稱，隨著手工補息整改影響消退，存款向理財遷徙放緩，預計7月M2口徑人民幣存款增長好於季節性；預計7月M2增速6.6%左右，M1(狹義貨幣)可能仍為5%左右。6月M1同比下降5%。(sl)