09/08/2024 10:09

【數據解讀】統計局：核心CPI環比負轉正，高於近十年平均水平

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，7月全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.5%，高於市場預期的上漲0.3%，漲幅比6月的0.2%擴大0.3個百分點，並創五個月新高；環比上漲0.5%，漲幅由上月的跌0.2%轉正，亦創五個月新高。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，7月消費需求持續恢復，加之部分地區高溫降雨天氣影響，全國CPI環比由降轉漲，同比漲幅有所擴大。扣除食品和能源價格的核心CPI環比由上月下降0.1%轉為上漲0.3%，高於近十年同期平均水平；受上年同期對比基數走高影響，同比上漲0.4%，保持溫和上漲。



*豬肉價格同比漲幅擴大，鮮菜、雞蛋價格降轉升*



從同比看，食品價格由上月下降2.1%轉為持平，其中豬肉價格上漲20.4%，漲幅比上月擴大2.3個百分點；鮮菜和雞蛋價格分別由上月下降7.3%和4.4%轉為上漲3.3%和0.8%。非食品價格上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI同比上漲約0.54個百分點。非食品中，服務價格上漲0.6%，受上年同期對比基數走高影響，漲幅回落0.1個百分點。工業消費品價格上漲0.7%，漲幅回落0.1個百分點，其中汽油價格漲幅回落至5.3%，燃油小汽車價格降幅擴大至6.3%。



*暑期出遊熱非食品價環比降轉升，影響CPI漲0.3個百分點*



從環比看，食品價格由上月下降0.6%轉為上漲1.2%，影響CPI環比上漲約0.21個百分點。食品中，受部分地區高溫降雨天氣影響，鮮菜和雞蛋價格分別上漲9.3%和4.4%，合計影響CPI環比上漲約0.20個百分點，佔CPI總漲幅的四成；生豬產能去化效應逐步顯現，豬肉價格上漲2.0%，影響CPI環比上漲約0.03個百分點。非食品價格由上月下降0.2%轉為上漲0.4%，影響CPI環比上漲約0.30個百分點。非食品中，暑期出遊需求較旺，飛機票、旅遊和賓館住宿價格分別上漲22.1%、9.4%和5.8%，漲幅均高於近十年同期平均水平，合計影響CPI環比上漲約0.24個百分點，佔CPI總漲幅近五成；受國際金價和油價波動影響，國內金飾品和汽油價格分別上漲1.6%和1.5%。(sl)