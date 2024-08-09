09/08/2024 10:27

【數據解讀】統計局：汽車製造等六行業價格同比下降，拉低PPI

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，7月全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降0.8%，優於預期的下降0.9%，降幅與上月持平；環比下降0.2%，降幅亦與上月相同。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，全國PPI環比、同比降幅均與上月相同。據測算，7月份下跌0.8%的PPI同比變動中，翹尾影響約為0.1個百分點，上月為減少0.1個百分點；今年價格變動的新影響約為減少0.9個百分點，上月為減少0.7個百分點。

從同比看，生產資料價格下降0.7%，降幅比上月收窄0.1個百分點；生活資料價格下降1.0%，降幅擴大0.2個百分點。主要行業中，非金屬礦物製品業價格下降5.6%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降3.7%，電氣機械和器材製造業價格下降2.8%，農副食品加工業價格下降2.7%，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降2.6%，汽車製造業價格下降2.1%，上述6個行業是影響PPI同比下降的主要因素，合計下拉PPI約1.25個百分點。



*樓市繼續調整及高溫多雨，鋼材、水泥等需求仍偏弱*



從環比看，生產資料價格下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點；生活資料價格由上月下降0.1%轉為持平。受國際輸入性因素影響，國內石油和天然氣開採業價格上漲3.0%。房地產市場繼續調整以及高溫多雨天氣影響建築施工，鋼材、水泥等建材市場需求仍然偏弱，黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業價格分別下降1.7%、0.6%。裝備製造業中，鋰離子電池製造價格下降0.9%，計算機製造價格下降0.2%，新能源車整車製造價格下降0.1%；汽柴油車整車製造價格上漲0.4%。(sl)