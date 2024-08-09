09/08/2024 17:37

《中國監管》外匯局：上半年中國經常帳戶順差941億美元

《經濟通通訊社9日專訊》國家外匯管理局公布2024年二季度及上半年中國國際收支平衡表初步數。二季度，中國經常帳戶順差3899億元(人民幣．下同)，其中，貨物貿易順差11877億元，服務貿易逆差4381億元，初次收入逆差3786億元，二次收入順差189億元。資本和金融帳戶逆差3899億元。

上半年，中國經常帳戶順差6713億元，其中，貨物貿易順差20592億元，服務貿易逆差8782億元，初次收入逆差5533億元，二次收入順差436億元。資本和金融帳戶中逆差9249億元。

按美元計值，二季度，中國經常帳戶順差549億美元，其中，貨物貿易順差1671億美元，服務貿易逆差617億美元，初次收入逆差532億美元，二次收入順差27億美元。資本和金融帳戶逆差549億美元。

按美元計值，上半年，中國經常帳戶順差941億美元，其中，貨物貿易順差2884億美元，服務貿易逆差1229億美元，初次收入逆差775億美元，二次收入順差61億美元。資本和金融帳戶逆差1293億美元。

按SDR計值，二季度，中國經常帳戶順差415億SDR，其中，貨物貿易順差1265億SDR，服務貿易逆差467億SDR，初次收入逆差403億SDR，二次收入順差20億SDR。資本和金融帳戶逆差415億SDR。

按SDR計值，上半年，中國經常帳戶順差710億SDR，其中，貨物貿易順差2177億SDR，服務貿易逆差927億SDR。資本和金融帳戶逆差975億SDR。(sl)