09/08/2024 09:36

【外圍經濟】墨西哥央行減息0.25厘，並考慮之後進一步減息

《經濟通通訊社9日專訊》墨西哥央行自今年3月以來首次下調基準利率，並表示將考慮進一步減息。

央行宣布將指標利率下調0.25厘至10.75厘。接受《彭博社》訪問的29名經濟師中，有15人預測會減息0.25厘，有14人預測利率會維持不變。

墨西哥央行表示，展望未來，委員會預計通脹環境會容許利率調整，央行將考慮全球衝擊是否繼續減弱，以及經濟活動疲軟的影響。

此外，儘管央行強調核心通脹已連續18個月下降，但仍將2024年第四季整體通脹預期從先前的4%上調至4.4%，並將2025年第一季整體通脹預期從3.5%上調至3.7%。(rc)