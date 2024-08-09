09/08/2024 14:07

【比特幣】風險胃納增強，比特幣創逾16個月以來最大升幅

《經濟通通訊社9日專訊》隨著投資者重返高風險資產，虛擬貨幣價格上升，比特幣創下逾16個月來最大單日升幅。

比特幣昨日一度上漲8.6%，突破59800美元，重上6萬美元水平。第二大虛擬貨幣以太幣一度上漲近10%。不過，這兩種虛擬貨幣的價格仍低於1周前的水平，本周較早時候由於避險情緒衝擊虛擬貨幣，比特幣暴跌，以太幣亦創2021年來最大跌幅。

與此同時，美國聯邦法官下令Ripple Labs支付1.25億美元的民事罰款，原因是不當銷售虛擬貨幣XRP。不過，這與美國證券交易委員會(SEC)尋求的近20億美元罰款相比微不足道。(rc)