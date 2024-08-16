09/08/2024 07:53

【企業盈喜】中國核能科技(00611)料中期盈利升逾30%

《經濟通通訊社9日專訊》中國核能科技(00611)公布，預期截至6月30日止中期純利將增加不少於30%。

該集團指，發電分部預期將為整體業績帶來正面影響，自主持有的電站預期產生穩定收益及溢利。截至6月底在運維電站合計63座，總運營規模達1685MW，前6個月發電量9.27億千瓦時，增長82.1%。相關業務分部預期錄得純利增加，以及持有的電站項目包括博尚300MW項目、鎮康360MW項目及江都12MW風電項目等完成併網，新併網項目為大規模運行，設備投入率較高。該等項目目前處於質保期內，導致運維成本較存量項目低。此外，鎮江鑫能、廣東陽江項目通過綠電交易額外創收。

該集團預期於8月下旬公布業績。(wh)