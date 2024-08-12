12/08/2024 07:50

《國金頭條》經歷大起大落一周，科技股領漲美股狹幅收高

《經濟通通訊社12日專訊》美股上周五（9日）為瘋狂的一周畫上句點，在科技股領漲下窄幅收高，但周線下跌。在這個大起大落的一周中，標普500指數既錄得約兩年來最大跌幅，又實現了兩年左右的最佳漲幅。

道指上漲51.05點，或0.1%，報39497.54點。標普500上漲24.85點，或0.5%，報5344.16點。納指上漲85.28點，或0.5%，報16745.3點。

華爾街分析指，繼今年火熱的漲勢之後，一些疲軟的經濟數據出爐，市場擔心聯儲局的政策行動慢半拍。圍繞日本央行政策路徑的分歧，亦加劇了市場震盪。但多名市場分析員認為，牛市還有上升空間，美股有望收復上周的失地。

大多數接受調查的經濟學家預計，聯儲局在9月只會降息25個基點，與華爾街一些大型銀行希望的大幅降息背道而馳。



*分析指美元兌日圓短期已觸底*



美元在紐約時段延續跌勢，美匯指數跌0.136%，至103.14，自一周高位回落。日圓領漲G-10貨幣。美元兌日圓下跌0.4%，至146.7。該貨幣上周走勢動盪，一度跌至141.7。分析指，美元兌日圓短期已觸底，可能會在146-148日圓附近徘徊。

英鎊兌美元上漲0.1%，至1.2759；周線下跌0.3%，為連續第四周下跌。紐元兌美元跌0.3%，至0.5999。澳元兌美元下跌0.4%，至0.6571。

金價持穩。紐約期金漲0.4%，收每盎司2473.4美元。原油實現7月初以來首個單周上漲，交易員密切關注中東事態發展，以及更廣泛市場在本周暴跌後的復甦勢頭。紐約期油小幅走高，收於每桶76美元上方。布蘭特期油上漲0.6%，報每桶79.66美元。(jf)