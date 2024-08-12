12/08/2024 09:40

《套期保值－蕭猷華》恒指本周可延續反彈

《套期保值》恒指上周先跌後上揚，環球股市在「黑色星期一」爆發股災，日經平均指數單日跌超過12%、韓國KOSPI指數跌9%、台灣加權指數跌8%。恒指抗跌力強，因指數在低位和估值便宜，上周一（5日）低見16441點之後，當日跌幅收窄，收市重上16698點，高於當日開市價16676點，呈現「小紅盤」之外，在圖表上，低位亦出現「十字星」利好訊號。

環球股市上星期出現過山車，主要由於美日韓台股市升至天花板，齊齊找理由「割韭菜」。筆者上周一在本欄已經提及，美國出爐不久的第二季經濟增長有2.8%，何來經濟衰退？果然，上周四（8日）公布的初領失業救濟金人數為23.3萬人，低於前周的25萬人，粉碎了經濟衰退的擔憂，並結束了全球資產拋售潮。

內地方面，7月通脹升0.5%，高於預期的0.3%，反映消費增加，而且連續6個月為正數，並確認擺脫通縮疑慮。正如上文所說，恒指在8月5日出現的「十字星」和周線小陽燭，均屬利好訊號，預期恒指本周繼續出現反彈浪。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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