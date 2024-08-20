12/08/2024 13:50

【國際要聞】日本首發「巨大地震」預警，全國至少設139避難所

《經濟通通訊社12日專訊》日本氣象廳上周四（8日）發出該國歷來首個「巨大地震注意」預警，首相岸田文雄罕有臨時取消前往中亞和蒙古的外訪。據日媒報道，日本各地至本周一已設立至少139個避難所以防不測。

目前已設立的避難所遍布愛知、和歌山、高知和鹿兒島四個縣的24個地區。其中，高知縣有113個避難所，愛知縣有20個。此外，日本子彈列車減速行駛、NHK播放警示畫面，還有部分晶片工廠暫時停產，部分海灘也暫時關閉。

在岸田文雄上周五（9日）宣布取消外訪當晚，神奈川5.3級地震，東京的建築物出現搖晃。NHK中斷了奧運會報道，插播了地震和隨後的特大地震預警。

日本氣象廳於2019年設立「巨大地震」預警級別，根據可能導致「巨大地震」的地質變化和異常現象，分別提出「警戒」、「注意」和「調查結束」等評估。政府小組2019年的一項分析估計，該級別地震的破壞力可能超過2011年的311東日本大地震和海嘯，導致超過23萬人死亡。



*新航787客機在成田機場冒煙*



另一方面，新加坡航空公司一架波音787客機，周一清晨近8時，在日本成田機場著陸後，疑涉及機件故障，左側引擎冒出白煙，機場部分跑道緊急關閉約50分鐘。涉事客機共載有276名乘客和機組人員，無人受傷。(jf)