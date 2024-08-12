12/08/2024 10:04

《豪論國金－李振豪》美債的前途危機（二）

《豪論國金》上周分析美國財務狀況如何嚴峻，引伸出國債滯銷的問題。



美國5月底負債總額約34.7萬億（美元．下同），配合同期平均票息率報3.3%，即利息開支約1.15萬億，再除以2022年美國GDP總量約25.4萬億，利息佔比約4.5%。拜登政府執意推行擴張性財政政策，總負債量突破35萬億只是時間問題。除非2023年GDP總量大幅上升，否則問題將進一步惡化。當下利息開支佔比已超越醫療保障，今年有望再超越國防開支水平，實在前無古人。



揮霍性開支及債台高築，如何不令美債滯銷？以推高債息吸引資金，與飲鴆止渴何異？就算大幅減息都是無濟於事，監督財政紀律才是問題的癥結。



過去5年美國國債總量升幅近六成，註冊海外持有人，包括退休基金或機構投資者，由約41%下降至33%；外匯儲備佔比由約14%反覆上升至19%；其他持有人，包括個人投資者或私募基金，佔比由約45%升至49%。



偏向長線持有的註冊海外持有人佔比持續下降，反映其信心開始動搖。以短期回報為本的其他持有人，更是衝著高收益率而來，只要財政部維持高息，資金自然俯首稱臣。截至今年首季，兩者佔比超過八成，財政部投鼠忌器，拍賣時的忐忑可想而知。



傳統上，外匯儲備是美國國債持倉的基石。截至今年首季，首五名及其持有量，依次序分別是美國聯儲局持有4.6萬億、日本持有量1.2萬億、中國持有量7674億、英國持有7281億及盧森堡持有3993億。中國持續減持已不必爭論，5年跌幅及持有量分別是32%及3531億，期間美國財政部長耶倫多次訪華都無阻其「去美元化」的決心。



其他持有人的變化折射出另一現象。2022年聯儲局宣布縮表後，其減持量近1.1萬億。主席鮑威爾功不可沒，但這差額誰來填補？中國已非選擇，惟有向其他排名前列的友邦伸手。同期英國及盧森堡分別增持1108億及900億，日本卻減持449億。畢竟彼此都是捉襟見肘，再強的施壓都榨不出點滴，最終聯儲局只可自行買單。過去5年聯儲局其實增持了2.4萬億，期間縮表實在杯水 車薪，揮霍的財政操作最後換來美債的滯銷。



無奈選票大過天，最終誰入主白宮，料寅吃卯糧的狀況將難以逆轉，更有可能繼去年8月被惠譽下調長期信用評級後再受挑戰，對美國是一場劫難，對全球債市亦再起波瀾。下期再續。



共勉之。《東亞銀行財富管理處首席投資策略師 李振豪》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。