12/08/2024 16:36
【高息定存】東亞全線跌穿4厘，華僑6個月3.75厘吸公司客
《經濟通通訊社12日專訊》美國9月減息在即，本地銀行續下調定存息，最新東亞銀行(00023)存款利率跌穿4厘，以10萬元起存，3個月、6個月及12個月息率分別減至3.85厘、3.7厘及3.5厘，適用於全新顯卓理財客戶透過分行辦理；如全新「顯卓私人理財」客戶透過分行存入200萬元或以上，3個月存息同樣是3.85厘，而6個月則有3.75厘，12個月有3.55厘。
另外，星展銀行亦減定存息，減幅最高0.2厘，現有客戶透過網上銀行存入5萬元新資金，3個、4個月及6個月息率，分別減至3.6厘、3.6厘及3.75厘。
另一邊廂，華僑銀行就加息吸公司客戶，如存入10萬元新資金，1個月及3個月定存息加至1.4厘及3.75厘，6個月息最高加至3.75厘，9個月及12個月定存分別大幅加至3.7厘及3.6厘。(hp)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
另外，星展銀行亦減定存息，減幅最高0.2厘，現有客戶透過網上銀行存入5萬元新資金，3個、4個月及6個月息率，分別減至3.6厘、3.6厘及3.75厘。
另一邊廂，華僑銀行就加息吸公司客戶，如存入10萬元新資金，1個月及3個月定存息加至1.4厘及3.75厘，6個月息最高加至3.75厘，9個月及12個月定存分別大幅加至3.7厘及3.6厘。(hp)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php