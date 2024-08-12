12/08/2024 19:20

《再戰明天》美國公布PPI，中生製藥及萬洲公布業績

《經濟通通訊社12日專訊》美國公布PPI，及中生製藥及萬洲公布業績，料為周二(13日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，德國、奧地利、瑞士、盧森堡和列支敦士登財長舉行會議。



*日本公布PPI，英國公布失業率*



數據方面，周二7:50am（本港時間．下同），日本公布7月生產者物價指數，月率升幅料由0.2%擴大至0.3%，年率升幅料由2.9%擴大至3.1%。9:30am，澳洲公布7月NAB企業信心指數。2:00pm，英國公布7月失業率。同一時間，日本公布7月工具機訂單。8:30pm，美國公布7月生產者物價指數，月率升幅料維持於0.2%，年率升幅料由2.6%收窄至2.3%。

在本港，明日公布業績的公司有:中國生物製藥(01177)、萬洲國際(00288)等。(wa)