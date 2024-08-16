12/08/2024 16:49

【企業盈喜】滙彩控股(01180)料中期虧轉盈賺1.2億元

《經濟通通訊社12日專訊》滙彩控股(01180)發盈喜，料今年上半年虧轉盈，溢利1.194億元，相比去年同期則錄得虧損300萬元。

公司稱，由虧損扭轉為溢利，主因隨集團於澳門管理之娛樂場金碧滙彩娛樂場之娛樂場顧客人數增加，該娛樂場產生之博彩收入總額亦有所增加，令集團於澳門之娛樂場管理服務收入相應增加48.5%；及澳門於報告期內對直播混合遊戲機及相關產品之需求較前期大幅增加，令集團來自銷售/租賃電子博彩設備及系統之收入增加1743.2%。

公司亦稱，博彩業自疫情穩定復甦，加上訪澳旅客於報告期內急升，均使本集團於澳門之營運受惠，尤其有助增加金碧滙彩娛樂場之顧客人數，以及集團的電子博彩設備及系統（包括直播混合遊戲機及相關產品）對澳門娛樂場營運商之吸引力。(rh)