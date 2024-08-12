12/08/2024 17:44

富邦銀行中期純利按年跌1%至4.42億元，淨利息收入升28%

《經濟通通訊社12日專訊》富邦銀行（香港）及其附屬公司公布，截至2024年6月30日止首6個月集團淨溢利按年輕微下降1%至4.42億元，主要由於減值虧損上升。

期內，未計其他收益及減值虧損前經營溢利為8.05億元，較2023年同期上升43%，主要由於淨利息收入、淨費用及佣金收入增加。平均股本回報率及平均資產回報率分別為5.47%及0.6%，而2023年同期則為5.78%及0.68%。

該行表示，受淨息差改善及平均生息資產增長帶動，淨利息收入增長28%至12.05億元。市場息率於2024年上半年維持高位，導致資產收益率於重新定價後上升。整體資產收益率的改善抵銷了存款成本的增幅，淨息差因而由1.57%擴大22個基點至1.79%。(bn)