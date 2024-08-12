12/08/2024 15:38

【高息定存】眾安「加息星期二」新玩法1個月定存息高達18厘

《經濟通通訊社12日專訊》虛擬銀行ZA Bank(眾安)宣布，存款活動「加息星期二」推出全新升級玩法，用戶逢星期二於ZA Bank App免費領取存款加息券後，可揀選其中1張並邀請好友刮卡解鎖更高年利率，每星期可享最高18%年利率。

據介紹，由即日起至今年10月31日，用戶逢星期二登入ZA Bank App並前往「加息星期二」的活動頁面，領取4張存款加息券，每張加息券加上目前基礎年利率，存款年利率最高可達9%。

在新玩法下，用戶可自行選擇為其中1張存款加息券「加碼」。他們只需按照App內指示將專屬連結分享給好友，邀請好友幫忙刮開額外加息券，並於星期二當日完成100%幫手進度，即可獲得1張額外加息券，享受最高9%額外加息禮遇。

若用戶於星期二當日抽到+8.9%港元1個月定存加息券並選擇為其「加碼」，最終可享的年利率將有機會達最高18厘。(ac)