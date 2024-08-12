12/08/2024 11:22
《港元利率》拆息個別發展，一個月期結束十連跌
《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息今日個別發展，隔夜息輕微回升至3.68202厘，而與樓按相關的一個月拆息亦結束十連跌，報4.05196厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息亦回升至4.3厘。六個月及一年期分別跌至4.37423厘和4.43042厘。
港元匯價今早在7.7969-7.7997之間上落，最新報7.7987，較前收市價跌0.01%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息亦回升至4.3厘。六個月及一年期分別跌至4.37423厘和4.43042厘。
港元匯價今早在7.7969-7.7997之間上落，最新報7.7987，較前收市價跌0.01%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.68202
|+0.44
|一周
|3.8
|+0.488
|兩周
|3.86494
|-0.131
|一個月
|4.05196
|+1.636
|兩個月
|4.27441
|+1.875
|三個月
|4.3
|+1.756
|六個月
|4.37423
|-0.94
|一年
|4.43042
|-1.012
資料來源：香港銀行公會