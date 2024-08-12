12/08/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.68202 +0.44 一周 3.8 +0.488 兩周 3.86494 -0.131 一個月 4.05196 +1.636 兩個月 4.27441 +1.875 三個月 4.3 +1.756 六個月 4.37423 -0.94 一年 4.43042 -1.012

《經濟通通訊社12日專訊》港元拆息今日個別發展，隔夜息輕微回升至3.68202厘，而與樓按相關的一個月拆息亦結束十連跌，報4.05196厘。反映銀行資金成本的三個月拆息亦回升至4.3厘。六個月及一年期分別跌至4.37423厘和4.43042厘。港元匯價今早在7.7969-7.7997之間上落，最新報7.7987，較前收市價跌0.01%。(cl)資料來源：香港銀行公會