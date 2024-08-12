12/08/2024 12:19

《金融科技》畢馬威：內地本港佔亞太上半年十大金融科技交易半數

《環富通基金頻道12日專訊》中國金融科技投資於2023年底呈現溫和回暖跡象，並延續至2024年。畢馬威最新的《金融科技動向》報告顯示，在亞太區十大金融科技交易中，中國內地及香港企業共佔5席。儘管內地監管環境存在不明朗因素，金融科技仍為極具潛力的投資板塊，當中加密貨幣、消費支付系統及借貸平台均為熱門投資領域。



*亞太區金融科技集資額達38億美元，更重視開發虛擬貨幣*



2024年上半年，亞太區金融科技共錄得438宗交易，集資額達38億元（美元．下同）。中國金融科技集資額達6.24億元，其中消費金融及借貸公司佔首季交易額逾半。期內，中國錄得區內最大規模交易，資本市場服務商億安控股成功集資2.809億元。緊隨其後的交易包括印度個人貸款平台KreditBee集資2.09億元，以及泰國數碼金融方案企業Ascend集資1.95億元。

亞太地區對開發及推出虛擬貨幣和現實世界資產代幣更為重視。香港、新加坡和日本等主要金融樞紐致力於平衡創新與監管，在保護投資者權益之餘，繼續探索和批准融合傳統金融與去中心化金融的活動。



*AI續成金融科技投資者關注焦點，料下半年應用更頻繁*



隨著人工智能(AI)在亞太地區以至全球掀起廣泛熱潮，AI繼續成為金融科技投資者和金融科技公司的關注焦點。在2024年上半年，傳統金融機構重點研究如何透過AI應用改善營運流程和提升效率。儘管亞太地區的金融科技公司紛紛提升引入AI元素至其方案和產品，但大多數仍處於早期階段，更多精密的應用仍有待開發。

畢馬威中國金融科技主管合夥人黃艾舟表示，不少中國金融機構已引入AI應用，例如虛擬客服供應商以及利用AI機械人回應客戶查詢。若干公司亦已在內部開始使用生成式AI，以協助編寫軟件設計的電腦編碼及其他應用案例。2024年下半年，在金融科技公司的推動下，預料此類活動將更加頻繁，但有關應用要達致真正成熟階段，仍需要一段時期。



*內地鼓勵支持五大金融初創企業，港積極發展加密貨幣監管*



作為「五大金融」戰略之一，中央政府正積極鼓勵金融機構支持科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融領域的初創企業，此舉將招徠更多投資機遇。2024年上半年，隨著ESG金融解決方案平台MioTech成功集資1.5億元，ESG金融成為市場關注的焦點。

畢馬威中國價值創造主管合夥人龍柏升(Barnaby Robson)表示，儘管交易量仍相對較低，但金融科技市場的氣氛已出現正面變化。在中國內地，海外支付供應商正積極融入中國的支付生態系統，當中幾家已獲批支付牌照。而香港政府正積極發展加密貨幣監管，反映香港作為亞洲加密貨幣創新中心的角色。

儘管內地的加密貨幣監管仍存在不確定性，金融科技依然是長久的投資選擇，尤其在加密貨幣、消費者支付系統和借貸平台等領域。在「十四五」規劃(2021-2025)中，區塊鏈被納入為戰略性前瞻性技術之一，顯示加密貨幣仍然是不可或缺的投資選擇。

與此同時，香港正在積極發展監管框架，以支持加密貨幣交易及其他相關活動。在2024上半年，金管局啟動了e-HKD試點計劃的第二階段，並透過各項舉措吸引加密貨幣企業及增強香港金融生態系統，推動本港發展成為國際虛擬資產中心。(wa)