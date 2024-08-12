12/08/2024 14:02

《基金觀點》施羅德投資：對基本面分析投資者，股市動盪帶來好處

《環富通基金頻道12日專訊》施羅德投資聯席主管及集團首席投資總監Johanna Kyrklund指，在波動的環球股市中，有三種不同類型的「熊」正在肆虐。對其中一類「熊」而言，金融市場動盪帶來了一些好處。

2024年迄今為止，投資者一直在為「金髮女孩」(Goldilocks)情景定價，即通脹溫和及經濟持續增長的經濟狀況。近期金融市場波動使人們對經濟「軟著陸」的可能性產生了懷疑。金融市場表現主要是受到三大類型的投資者所推動－－我們稱之為三隻「熊」。



*日圓套利交易影響應很快消失，趨勢指標和系統性交易者未脫困*



第一類「熊」是宏觀對沖基金業界，他們正受到日圓套利交易平倉所影響。最近日本央行貨幣政策的轉變，以及金融市場對美國聯儲局減息的預期，削弱了投資者對美國和日本之間利差的預期，並導致這些基金平倉了他們的套利交易頭寸。這些交易的影響應該很快就會消失。

第二類「熊」是趨勢指標交易者和系統性交易者。他們已經執行了第一波交易，這主要是對金融市場波動性上升作出反應。第一波交易通常非常迅速，並且與跨系統策略高度相關。目前可能處於第二波交易，訊號開始轉向，反映趨勢正在發生變化，不同投資策略之間的關連性正在下降。分析反映，這群投資者尚未完全走出困境。



*基本面分析投資者更關注中期表現，最近市場調整消除一些泡沫*



第三類「熊」是基本面分析投資者。這類投資者（包括施羅德投資）往往更關注中期表現，他們著重衡量經濟衰退風險是否已適當地反映在金融市場之中。

目前，金融市場已經預期聯儲局將會在2024年底前減息5至6次，每次減息25個基點，這種看法已經開始偏離實際情況和較為極端。施羅德投資得出的結論是，只要信貸市場（尤其是信貸發行）及勞動力市場保持穩健，即使資產估值尚未低至可以不顧經濟周期因素，而大規模購買資產的地步，但最近的調整消除了在金融市場出現的一些泡沫，並在進入秋季前改善了回報前景。(wa)