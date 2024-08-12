12/08/2024 09:19

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1458 +9.00 1歐元/人民幣 7.8038 -26.00 100日圓/人民幣 4.8669 +183.00 1港元/人民幣 0.9162 -3.50 1英鎊/人民幣 9.1146 +7.00 1澳元/人民幣 4.6985 -142.00 1紐元/人民幣 4.2910 -66.00 1新加坡/人民幣 5.3980 +52.00 1瑞郎/人民幣 8.2603 +76.00 1加元/人民幣 5.2049 -18.00 1人民幣/林吉特 0.6182 -78.70 1人民幣/俄羅斯盧布 12.3853 +2650.00 1人民幣/南非蘭特 2.5614 -60.00 1人民幣/韓元 190.7100 -144.00

《經濟通通訊社12日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1458，較上個交易日跌9點子，與市場預測偏離擴至近320點，上個交易日報7.1449。人民銀行發布《2024年第二季度中國貨幣政策執行報告》提出，將密切關注主要發達經濟體貨幣政策動向，實施好穩健的貨幣政策。宏觀層面，發達經濟體與新興市場經濟體之間利差逐步收窄，新興市場經濟體資本外流和貨幣匯率貶值壓力趨於緩解。微觀層面，發達經濟體降息後，新興經濟體外幣融資的利息支出將隨之下降，償債壓力也會有所減輕。堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，發揮市場在匯率形成中的決定性作用，綜合施策、穩定預期，堅決對順周期行為予以糾偏，防止形成單邊一致性預期並自我強化，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。