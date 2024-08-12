12/08/2024 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶9點子，人行關注發達經濟體幣策動向
《經濟通通訊社12日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1458，較上個交易日跌9點子，與市場預測偏離擴至近320點，上個交易日報7.1449。
人民銀行發布《2024年第二季度中國貨幣政策執行報告》提出，將密切關注主要發達經濟體貨幣政策動向，實施好穩健的貨幣政策。宏觀層面，發達經濟體與新興市場經濟體之間利差逐步收窄，新興市場經濟體資本外流和貨幣匯率貶值壓力趨於緩解。微觀層面，發達經濟體降息後，新興經濟體外幣融資的利息支出將隨之下降，償債壓力也會有所減輕。
堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，發揮市場在匯率形成中的決定性作用，綜合施策、穩定預期，堅決對順周期行為予以糾偏，防止形成單邊一致性預期並自我強化，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。
人民銀行發布《2024年第二季度中國貨幣政策執行報告》提出，將密切關注主要發達經濟體貨幣政策動向，實施好穩健的貨幣政策。宏觀層面，發達經濟體與新興市場經濟體之間利差逐步收窄，新興市場經濟體資本外流和貨幣匯率貶值壓力趨於緩解。微觀層面，發達經濟體降息後，新興經濟體外幣融資的利息支出將隨之下降，償債壓力也會有所減輕。
堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，發揮市場在匯率形成中的決定性作用，綜合施策、穩定預期，堅決對順周期行為予以糾偏，防止形成單邊一致性預期並自我強化，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1458
|+9.00
|1歐元/人民幣
|7.8038
|-26.00
|100日圓/人民幣
|4.8669
|+183.00
|1港元/人民幣
|0.9162
|-3.50
|1英鎊/人民幣
|9.1146
|+7.00
|1澳元/人民幣
|4.6985
|-142.00
|1紐元/人民幣
|4.2910
|-66.00
|1新加坡/人民幣
|5.3980
|+52.00
|1瑞郎/人民幣
|8.2603
|+76.00
|1加元/人民幣
|5.2049
|-18.00
|1人民幣/林吉特
|0.6182
|-78.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.3853
|+2650.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5614
|-60.00
|1人民幣/韓元
|190.7100
|-144.00