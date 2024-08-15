12/08/2024 08:45

【提振內房】廣東督促房企籌措資金自救，杜絕「躺平擺爛」

《經濟通通訊社12日專訊》廣東省住建廳、廣東省高級人民法院、國家金融監督管理總局廣東監管局、深圳監管局8月8日聯合召開全省保交房及城市房地產融資協調機制工作調度會，會議強調要督促房企通過資多種方式籌措資金自救，堅決杜絕房企「躺平擺爛」。

會議指出，截至7月底，廣東省已獲得銀行授信項目421個、授信額度1755億元(人民幣．下同)，已獲得銀行發放貸款項目300個、融資金額856億元，民營和混合所有制房企開發項目的授信額度佔總量的81%，獲得銀行發放貸款金額佔總量的88.3%。廣東省城市房地產融資協調機制運行有序，取得良好開局。

接下來，會議指出，建立以城市為單元、以項目為載體的城市房地產融資協調機制是改變房地產開發融資方式，一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求的重要舉措，要堅決貫徹落實好，確保取得更大成效。

會議要求，要堅決打好打贏保交房攻堅戰，推動城市房地產融資協調機制取得更大成效。具體包括：推動更多保交房項目納入白名單，落實好保交房「1+N+X」工作方案，督促房企通過資產處置變現等多種方式籌措資金自救，堅決杜絕房企「躺平擺爛」。(ry)