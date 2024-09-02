12/08/2024 09:39

【內房困局】中指院：二手分流客源，新房市場短期仍承壓

《經濟通通訊社12日專訊》中指研究院發文稱，整體來看，二手房市場或延續「以價換量」態勢；同時，二手房對新房市場形成分流，新房市場短期內仍面臨較大下行壓力，樓市見底仍需時間。

近期二手房數據顯示，1-7月，重點15城二手房住宅成交59萬套，同比下降2.8%，7月成交9.9萬套，環比增長2.9%，同比增長42.5%。價格方面，7月百城二手住宅均價環比下跌0.74%，已連續27個月環比下跌，同比下跌6.58%。

從重點城市成交來看，1-7月，二手房市場表現普遍優於新房：上海、深圳、杭州、青島二手房同比均增長，新房同比下降；北京、南京、成都、佛山二手房累計降幅在一成左右，新房銷售累計降幅均超三成。

中指院認為，當前二手房與新房市場之間置換傳導效應減弱，替代效應增強，分流了部分購房需求。究其原因，一是新房供給結構影響，經過多年發展，不少核心城市新房供給逐步郊區化，而二手房成交更集中在核心區板塊；二是居民置業對新房交付仍有一定擔憂，首選更傾向現房。三是在經濟運行壓力加大的背景下，部分業主降價出售住房以回籠資金，短期內不再進入新房市場進行改善。(ry)