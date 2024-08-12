12/08/2024 15:03

【聚焦人幣】外匯局第二季「直接投資項目」錄負值，顯示外資撤走

《經濟通通訊社12日專訊》國家外匯管理局9日公布2024年上半年國際收支狀況，外界關注「直接投資負債」錄得負值，顯示外國投資者從中國直接投資項目淨撤資，而且淨流出金額為有紀錄以來最高。

外匯局公布，第二季「直接投資負債」減少1050億元人民幣或148億美元，而上半年「直接投資負債」減少316億元人民幣或46億美元。「直接投資負債」指境外居民持有中國居民企業的直接投資債權。跨國企業在中國營運的分行及附屬公司，是直接投資負債的典型例子。換言之，負債減少反映外國資金從「直接投資項目」流走。



*去年第三季首錄單季負數*



據《彭博》整合1990年以來的同類數據，中國過去33年都能保持外國直接投資增加，而且在2021年創下3440億美元的紀錄，惟近兩年表現大幅下滑。去年第三季，中國亦曾錄得「直接投資負債」單季減少847億元人民幣或118億美元，是有紀錄以來首次錄得負值，但第四季反彈後，全年增加2269億元人民幣。

今年上半年「直接投資負債」已出現減少，若下半年情況未改善，中國或結束連續長年淨吸引直接投資的格局。(ct)