12/08/2024 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升26點子，報7.1720

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1458，較上個交易日跌9點子，與市場預測偏離擴至近320點，上個交易日報7.1449。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開26點子，報7.1720，上個交易日即期匯率收盤報7.1746。

由於上周五(9日)投資者的風險偏好仍具韌性，周一亞洲市場可能持續樂觀，不過地緣政治緊張局勢加劇，以及本周稍晚美國和中國關鍵數據公布前的謹慎態度，可能讓這種樂觀情緒趨緩。

亞洲無重要數據公布，加上日本市場休市，投資者將有餘地考慮本周將公布的美國通脹數據及其對美聯儲9月降息幅度的影響。中國7月份的月度經濟活動數據將進一步揭示其經濟偏弱的狀況，中東和烏克蘭日益加劇的緊張局勢也仍是關注焦點。



*人行：密切關注主要發達經濟體貨幣政策動向*



人行上周五發布2024年第二季度中國貨幣政策執行報告提出，將密切關注主要發達經濟體貨幣政策動向，實施好穩健的貨幣政策。宏觀層面，發達經濟體與新興市場經濟體之間利差逐步收窄，新興市場經濟體資本外流和貨幣匯率貶值壓力趨於緩解。微觀層面，發達經濟體降息後，新興經濟體外幣融資的利息支出將隨之下降，償債壓力也會有所減輕。

報告並提出，堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，發揮市場在匯率形成中的決定性作用，綜合施策、穩定預期，堅決對順周期行為予以糾偏，防止形成單邊一致性預期並自我強化，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。(sl)