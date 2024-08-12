12/08/2024 16:35

【聚焦人幣】人幣即期收跌62點報7.1808，刷近一周新低

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1808，較上個交易日4時30分收盤價跌62點子，兩連跌，創8月7日以來近一周新低，全日在7.1706至7.1827之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌89點子，報7.1839 。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1458，較上個交易日跌9點子，與市場預測偏離擴至近320點，上個交易日報7.1449。

交易員稱，本周美國將公布通脹數據，市場對美聯儲降息的押注可能還會明顯變化，在此之前人民幣料繼續區間震盪，等待信息指引。

中金公司觀點認為，本周主導人民幣匯率的波動或是美國經濟數據。考慮到市場對美國經濟陷入衰退的擔憂一度明顯升溫，對美聯儲降息的期待可能已經偏高；由於匯率仍有望維持較高彈性，本周匯率貶值壓力或有限，整體走勢或趨於震盪。

人行二季度貨幣政策執行報告表示，要發揮市場在匯率形成中的決定性作用，綜合施策、穩定預期，堅決對順周期行為予以糾偏，防止形成單邊一致性預期並自我強化，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。(sl)