12/08/2024 10:26

【外圍經濟】對沖基金對大宗商品的看法為至少13年來最悲觀

《經濟通通訊社12日專訊》由於擔心全球經濟進一步放緩，投資者對原油、金屬和穀物等商品的需求開始產生懷疑，對沖基金對大宗商品的看法為13年來最悲觀。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示，截至上周二(6日)的1周，對沖基金在20個原材料市場的期貨和期權上累計建立了近15.3萬份淨額短倉，創下至少2011年有紀錄以來最高。

分析指，隨著全球經濟放緩、大宗商品產量反彈，投資者看漲情緒逐漸走弱。美國衰退擔憂引發的市場情緒動盪更徹底逆轉趨勢。數據顯示，追蹤能源、金屬和農產品期貨的彭博商品現貨指數自2024年5月高點以來，已下跌近11%。(rc)