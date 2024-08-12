12/08/2024 11:08

【外圍經濟】日本股市8月初連續3天下跌，市值蒸發1.1兆美元

《經濟通通訊社12日專訊》日本股市於8月初連續3天下跌，市值蒸發達1.1兆美元。

分析指，下跌最嚴重的股票是那些之前漲幅最高的股票。價格大幅回落後，日本股票在國際市場上的吸引力已有所提升。

Commons Asset Management Inc行政總裁伊井哲朗表示，日本沒有經歷重大經濟或金融危機。市場可能只需要兩三個月就能完全復甦。

不過，數據顯示，自6月底以來，東證指數已下跌12%。今年早些時候表現突出的股票如今遭受更大打擊，尤其是半導體和銀行股。根據MSCI公司的一項指數，日本半導體相關股票因AI熱潮而大幅上漲，但現時已下跌25%，銀行股亦已下跌16%。(rc)