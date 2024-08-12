12/08/2024 13:58

【外圍經濟】加州自2022年以來僅增加5400個私營機構職位

《經濟通通訊社12日專訊》美國史丹佛大學胡佛研究所的分析顯示，加州的私營機構明顯落後於美國疫情後就業復甦的步伐。

該智庫發布的報告顯示，從2022年1月到2024年6月，美國私營機構職位增加732萬個，但加州的貢獻微乎其微，只有約5400個。如果加州的增長率與全國其他地區的增長率相匹配，應該會增加97萬個職位。

另一方面，聯儲局理事Michelle Bowman表示，通脹仍然存在上行風險，勞動力市場保持強勁，暗示她可能還沒有準備好在聯儲局9月的會議上支持減息。

她表示，美國5月和6月在降低通脹方面取得的進展令人欣喜，但通脹仍令人不安地高於2%的目標。最近失業率躍升至4.3%可能誇大了勞動力市場的降溫程度。她在考慮調整當前政策立場時，將會保持謹慎。(rc)