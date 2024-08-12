12/08/2024 14:51

【外圍經濟】通脹加劇令英國部分夫妻無法離婚

《經濟通通訊社12日專訊》英國國家統計局的數據顯示，聲稱自己對婚姻關係相當或極度不滿意的成年人比例，達到2014年以來的最高水平，但離婚率卻處於50多年來的最低水平。

分析指，英國通脹嚴重，導致家庭收入減少，並推高能源帳單和租金等一切生活成本。有部分夫妻雖然已經看對方不順眼，希望離婚或分居，但因為離婚後生活會更困難，又無法出售房屋，選擇經濟好轉後再作決定。

報告顯示，2022年，對夫妻關係不滿意的人比例達到6%，為2014年以來的最高水平。此外，根據今年稍早公布的數據，英格蘭和威爾斯的離婚率處於1971年以來的最低水平，2022年離婚宗數較去年同期下降30%至80057人。(rc)