13/08/2024 15:32

【外圍經濟】薩姆規則發明者：美國目前並無陷入經濟衰退

《經濟通通訊社13日專訊》分析指，市場對美國經濟衰退的擔憂愈來愈高，主要原因是已經觸發「薩姆規則」(Sahm rule)，即美國3個月失業率移動平均值，比前12個月內失業率移動平均值低點高過0.5百分點，意味著經濟正在面臨衰退。

不過，「薩姆規則」的發明者，聯儲局前經濟學家薩姆(Claudia Sahm)並不這麼認為。她受訪時表示，美國經濟尚未陷入衰退，現時只是失業率數據敲響警鐘。她認為經濟衰退並非不可避免，聯儲局減息空間還很大。

此外，她表示，經濟情況可能很快發生變化，當美國全國經濟研究所(NBER)正式確定經濟衰退時，再提出政策通常已經為時已晚。薩姆規則的目的是作為一種早期判斷。(rc)