13/08/2024 18:56

工銀亞洲助客戶完成對土耳其貿易項下人民幣結算

《經濟通通訊社13日專訊》中國工商銀行(亞洲)表示，近日成功聯動中國工商銀行(土耳其)，為寶達投資(香港)辦理對土耳其出口項下首批人民幣結算並敍作人民幣貿易融資業務。

該行表示，今年上半年該行跨境人民幣業務量突破2.4萬億元(人民幣．下同)；人民幣資產餘額逾1600億元，較年初增長37%，其中人民幣貸款餘額連續十個季度保持增長，較年初增長20%，人民幣貸款投放額同比增長123%。

中國工商銀行(亞洲）助理行政總裁段夢澈表示，人民幣現已成為全球第五大儲備貨幣、第四大支付貨幣及第二大貿易融資貨幣，基於其匯率穩定、結算便捷、融資成本相對較低的優勢，以人民幣作為國際貿易結算的需求持續增加。該行將圍繞「國家所需、香港所長、客戶所盼、工行所能」策略，持續創新優化人民幣產品和服務方案，全力支持香港國際金融中心建設，以及鞏固香港的全球離岸人民幣樞紐地位。(bi)