13/08/2024 16:37

《本港經濟》上半年商品出口貨量升7.6%，進口貨量升3.7%

《經濟通通訊社13日專訊》政府統計處公布，今年6月份，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年上升6.8%及5.6%。總計上半年，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別按年升7.6%及3.7%。

經季節性調整的數字顯示，今年第二季與對上一季比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升1.7%及0.4%。

另外，今年上半年，商品整體出口價格及進口價格分別按年上升4.2%及3.8%。其中，6月份商品整體出口價格及進口價格分別上升3.6%及2.7%。

貿易價格比率指數是根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算出來。與去年同期比較，這指數在今年6月上升0.9%，而在今年上半年則上升0.4%。

今年6月，輸往美國(32.9%)、越南(31%)、台灣(28.8%)及中國內地(內地)(6.8%)的整體出口貨量按年錄得升幅。另一方面，輸往印度的整體出口貨量則下跌21%。(cl)