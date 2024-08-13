13/08/2024 19:13

《再戰明天》美國公布CPI，騰訊、長建及電能公布業績

《經濟通通訊社13日專訊》美國公布CPI，及騰訊、長建及電能公布業績，料為周三(14日)市場焦點。

各國重要經濟活動方面，周三本港時間10:00am，新西蘭央行公布利率決定和政策聲明。



*歐元區公布第二季GDP，長建電能公布業績*



數據方面，周三2:00pm（本港時間．下同），英國公布7月消費者物價指數，月率料由0.1%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由2%擴大至2.3%；7月核心消費者物價指數年率升幅料由3.5%收窄至3.4%。4:30pm，英國公布6月房價指數。5:00pm，歐元區公布第二季國內生產總值，經季節調整季率升幅料維持於0.3%，經季節調整年率升幅料維持於0.6%；6月工業生產年率跌幅料維持於2.9%，經季節調整月率料由下滑0.6%改善至升0.5%。8:30pm，美國公布7月消費者物價指數，月率料由下滑0.1%改善至升0.2%，年率升幅料維持於3%，經季節調整料由318.35升至318.92。

在本港，明日公布業績的公司有:長江基建集團(01038)、電能(00006)、騰訊(00700)等。(wa)