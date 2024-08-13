13/08/2024 11:22
《港元利率》一個月拆息報4.05厘，三個月拆息報4.28厘
《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息今見短息升、中長期利率下跌，其中，隔夜息升近6基點至3.73905厘，而與樓按相關的一個月拆息亦回落至4.05厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息亦回落至4.28458厘。六個月及一年期分別跌至4.3728厘和4.42103厘。
市場觀望美國即將公布通脹及其它經濟數據，以判斷聯儲局9月減息機會，美元滙價周一先升後回。港元匯價今早在7.7936-7.7986之間上落，最新報7.7961，較前收市價跌0.02%。
利率期貨數據顯示，交易商預料聯儲局今年底前將減息100基點，9月減息半厘機會仍低於50%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息亦回落至4.28458厘。六個月及一年期分別跌至4.3728厘和4.42103厘。
市場觀望美國即將公布通脹及其它經濟數據，以判斷聯儲局9月減息機會，美元滙價周一先升後回。港元匯價今早在7.7936-7.7986之間上落，最新報7.7961，較前收市價跌0.02%。
利率期貨數據顯示，交易商預料聯儲局今年底前將減息100基點，9月減息半厘機會仍低於50%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.73905
|+5.703
|一周
|3.85405
|+5.405
|兩周
|3.90714
|+4.22
|一個月
|4.05
|-0.196
|兩個月
|4.24839
|-2.602
|三個月
|4.28458
|-1.542
|六個月
|4.3728
|-0.143
|一年
|4.42103
|-0.939
資料來源：香港銀行公會