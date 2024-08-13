13/08/2024 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.73905 +5.703 一周 3.85405 +5.405 兩周 3.90714 +4.22 一個月 4.05 -0.196 兩個月 4.24839 -2.602 三個月 4.28458 -1.542 六個月 4.3728 -0.143 一年 4.42103 -0.939

《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息今見短息升、中長期利率下跌，其中，隔夜息升近6基點至3.73905厘，而與樓按相關的一個月拆息亦回落至4.05厘。反映銀行資金成本的三個月拆息亦回落至4.28458厘。六個月及一年期分別跌至4.3728厘和4.42103厘。市場觀望美國即將公布通脹及其它經濟數據，以判斷聯儲局9月減息機會，美元滙價周一先升後回。港元匯價今早在7.7936-7.7986之間上落，最新報7.7961，較前收市價跌0.02%。利率期貨數據顯示，交易商預料聯儲局今年底前將減息100基點，9月減息半厘機會仍低於50%。(cl)資料來源：香港銀行公會