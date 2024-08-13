13/08/2024 15:38

《經濟時評》瑞士嘉盛銀行：美國不會立即陷衰退，料今年減息3次

《環富通基金頻道13日專訊》瑞士嘉盛銀行發布最新市場研究報告，題為《最新市場預測：暴風雨後的平靜》。瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius指，本周的金融市場動盪凸顯出：宏觀經濟風險正在從通脹轉向增長，套利交易在周期後期環境中容易受到急劇逆轉的影響，以及對人工智能(AI)額外盈利潛力的預期也有其局限性。隨著全球製造業再次放緩，經濟增長的下行風險有所增加。然而，注意到對服務業的溢出效應比前幾個周期更為溫和。市場對美國最新的勞動力市場報告的解讀過於負面。

因此，預計美國不會立即陷入衰退，美聯儲也不會在9月會議之前緊急減息。現在預期美聯儲今年將減息三次，每次減息25個基點，而不僅僅是一次。另維持對歐洲央行和英國央行今年下半年減息三次，瑞士央行減息一次的預期。



*續看好中期債券，料日圓走高*



預計未來6至12個月債券收益率將進一步下降。繼續看好中期債券，目前對投資級別和高收益債券的評級均為「中性」。

在外匯領域，預計日圓將走高，儘管日圓大幅反彈，因為與其他貨幣的收益率差距愈來愈小。在股票方面，維持防禦性立場。企業在第二季度報告中對美國消費者持相當悲觀的看法。因此，鑑於經濟周期持續存在不確定性，重申謹慎立場，因為各種指標都暗示當前的放緩仍有持續的空間。(wa)