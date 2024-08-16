13/08/2024 09:19

【大國博弈】禾賽科技據報將被移出美國國防部黑名單

《經濟通通訊社13日專訊》英國《金融時報》引述多位知情人士報道稱，美國國防部決定將激光雷達製造商禾賽科技從中國軍方相關企業名單上移除，五角大樓認為該公司不符合列入黑名單的法律標準。

禾賽成立於2014年，業務聚焦自動駕駛和高級輔助駕駛(ADAS)激光雷達。去年2月，禾賽在美上市。今年1月31日，美國防部將禾賽列入「中國軍事企業」名單。該名單目前主要起警示作用，可能為美國政府其他部門的進一步制裁提供參考。禾賽科技隨後發聲明指，公司決定起訴美國國防部，以捍衛自身正當權益。

對於將禾賽科技移出黑名單的消息，五角大樓及白宮表示不予置評。至於中國駐華盛頓大使館則稱，樂見美國糾正歧視性做法，為中國企業提供公平、公正的商業環境。(ry)