13/08/2024 09:32

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升28點子，報7.1780

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1479，較上個交易日跌21點子，兩連跌，創去年11月20日以來近九個月新低，與市場預測偏離略收窄至300點內，上個交易日報7.1458。近期人民幣貶壓稍緩，監管似乎有意提升匯率彈性，日內交易區間下限已突破7.29。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開28點子，報7.1780，上個交易日即期匯率收盤報7.1808。

美國今日稍晚將公布生產者物價數據，周三公布通脹報告，可能對市場產生影響，因為這些數據將影響到美聯儲青睞的個人消費支出(PCE)物價指數表現。預計最終需求生產者物價指數(PPI)和核心消費者物價指數(CPI)都將上升0.2%。

更重要的是7月消費者物價報告和零售銷售，這可能會對美聯儲9月會議降息25個基點還是50個基點產生重大影響。目前期貨市場預計這兩種可能性各佔一半。上周股市崩跌時，市場預計幾乎肯定會降息50個基點。(sl)