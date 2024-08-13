13/08/2024 16:34

【聚焦人幣】人幣即期收升114點子報7.1694，刷近一周高

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1694，較上個交易日4時30分收盤價升114點子，止兩連跌，創8月8日以來近一周新高，全日在7.1680至7.1830之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升84點子，報7.1699。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1479，較上個交易日跌21點子，兩連跌，創去年11月20日以來近九個月新低，與市場預測偏離略收窄至300點內，上個交易日報7.1458。

交易員稱，市場從上周的衝擊中逐漸恢復，整體預期偏穩，中間價連續走弱擴大了波動區間，短期匯價可在寬幅區間整理走勢，避免貶值預期過度積累；關注本周將公布的中美經濟數據。

建行金融市場部最新報告指出，在美聯儲本輪降息周期，美元指數將有可能最低會回落至100的水平，但如果歐元和日圓走勢太弱，美元可能仍會保持相對強勢。由於此次降息進程還疊加了美國大選，而特朗普的勝率一再提升，因此市場對於降息的預期要更加強烈。報告並指，美元走弱，可能會減輕穩人民幣匯率的壓力，但尤其國內市場也有降息的需求，估計人民幣匯率難以出現大幅的升值行情。(sl)