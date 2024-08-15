13/08/2024 15:14

【提振內房】江蘇祭救市新招，無錫以舊換新對象涵蓋蘇州常州住房

《經濟通通訊社13日專訊》江蘇住房「以舊換新」再出新招，屬於無錫市市中心的梁溪區近日發布商品房「以舊換新」最新政策，由無錫市梁溪城市發展集團公司承接的商品房「以舊換新」範圍再擴大，收購二手房範圍在5月從梁溪區擴大至無錫全市(除江陰、宜興)後，現進一步擴大至蘇州市、常州市，即是說，可以用蘇州、常州的二手房換購無錫的新房。《上海證券報》指，這次住房異地「以舊換新」在全國尚屬首例。

住房「以舊換新」，一般是指政府指定的機構或房地產企業通過收購、置換、補貼等方式，鼓勵和幫助已有住房的居民賣舊房、換新房。

新政策還有一大突破，就是增加對無錫全市優質公寓、優質商舖的收購。此外，新政還支持一換一、一換多、多換一，即一套二手物業置換一套新房或多套新房，多套二手物業置換一套新房。不過，政策明確規定，存量二手物業總價需不高於新購房源總價的60%，剩下的房源總價40%可付現金，也可貸款支付。(sl)