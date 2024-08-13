13/08/2024 17:08

【聚焦數據】內地7月社融規模增量7700億元，遠遜預期

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公布，初步統計，2024年前七個月社會融資規模增量累計為18.87萬億元(人民幣．下同)，比上年同期少3.22萬億元。按人行上月公布的上半年社會融資規模增量累計為18.1萬億元計算，7月新增社會融資規模7700億元，遠低於預期的1.1萬億元，較6月的3.3萬億元大幅減少，比上年同期則增加2418億元。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加12.38萬億元，同比少增3.27萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少970億元，同比多減388億元；委託貸款減少573億元，同比多減1324億元；信託貸款增加3072億元，同比多增2615億元；未貼現的銀行承兌匯票減少3440億元，同比多減2331億元；企業債券淨融資1.61萬億元，同比多3116億元；政府債券淨融資4.03萬億元，同比多2380億元；非金融企業境內股票融資1445億元，同比少3937億元。(sl)