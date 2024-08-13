13/08/2024 17:11

【聚焦數據】內地7月新增人民幣貸款2600億，大遜預期

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公布，7月末人民幣貸款餘額251.11萬億元(人民幣．下同)，同比增長8.7%。按上月公布的6月末人民幣貸款餘額250.85萬億元計算，7月新增人民幣貸款約2600億元，遠低於預期的4500億元，創2009年10月以來新低，較上月的2.13萬億元大幅下滑，比去年同期亦少增859.26億元。

前7個月人民幣貸款增加13.53萬億元。分部門看，住戶貸款增加1.25萬億元，其中，短期貸款增加608億元，中長期貸款增加1.19萬億元；企(事)業單位貸款增加11.13萬億元，其中，短期貸款增加2.56萬億元，中長期貸款增加8.21萬億元，票據融資增加2146億元；非銀行業金融機構貸款增加5946億元。

7月末，本外幣貸款餘額255.43萬億元，同比增長8.3%。

7月末，外幣貸款餘額6047億美元，同比下降13.8%。前7個月外幣貸款減少517億美元。



*7月人民幣存款減少約8000億*



存款方面，前7個月，人民幣存款增加10.66萬億元。其中，住戶存款增加8.94萬億元，非金融企業存款減少3.23萬億元，財政性存款增加4019億元，非銀行業金融機構存款增加2.96萬億元。

按上月公布的上半年人民幣存款增加11.46萬億元計算，7月人民幣存款減少約8000億元。

7月末，人民幣存款餘額294.92萬億元，同比增長6.3%。

7月末，本外幣存款餘額300.88萬億元，同比增長6.2%。

7月末，外幣存款餘額8347億美元，同比增長1.6%。前7個月，外幣存款增加369億美元。(sl)