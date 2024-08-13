13/08/2024 17:18

【聚焦數據】內地7月末社融存量395.7萬億，同比增8.2%

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行公布，據初步統計，2024年7月末社會融資規模存量為395.72萬億元（人民幣．下同），同比增長8.2%。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為247.85萬億元，同比增長8.3%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.57萬億元，同比下降14.1%；委托貸款餘額為11.21萬億元，同比下降1%；信託貸款餘額為4.21萬億元，同比增長11.1%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.14萬億元，同比下降16.2%；企業債券餘額為32.18萬億元，同比增長2.6%；政府債券餘額為73.82萬億元，同比增長15.4%；非金融企業境內股票餘額為11.58萬億元，同比增長3.6%。

從結構看，7月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的62.6%，同比持平；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.4%，同比低0.1個百分點；委托貸款餘額佔比2.8%，同比低0.3個百分點；信託貸款餘額佔比1.1%，同比高0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.5%，同比低0.2個百分點；企業債券餘額佔比8.1%，同比低0.5個百分點；政府債券餘額佔比18.7%，同比高1.2個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.9%，同比低0.2個百分點。(ey)