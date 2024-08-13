13/08/2024 18:01

【數據解讀】M1降幅再創新低，分析指活期存款正逐步轉向理財

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行發布最新金融數據顯示，7月狹義貨幣(M1)餘額同比增速連續4個月為負，降幅擴大至6.6%，續創有數據以來最大；廣義貨幣(M2)增速則略擴至6.3%，高於預期的6.1%。人行主管媒體《金融時報》引述業內專家解釋，金融數據「擠水分」對總量指標產生影響。

具體來看，部分虛增的存貸款擠掉後，金融數據會出現一定回落。尤其是考慮到前期企業活期存款中，有一部分通過手工補息獲取了相對高些的收益，這些行為規範後，企業活期存款出現下降，有些還在逐步向理財轉化，這方面的影響會持續顯現，導致近幾個月M1持續回落。

業內人士認為，「擠水分」促進金融總量數據更真更實。過去一段時期，企業債務增長中有一部分資金存在空轉，企業貸款後直接轉化為存款，並沒有拉動投資及作用於實體經濟。在金融管理部門對這些行為規範後，存款收益和預期投資回報率的比價關系發生變化，套利空間消失，部分企業資金騰挪出來擴大投資、增加研發投入等。

內地M1的主要構成是單位活期存款。(sl)