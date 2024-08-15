13/08/2024 15:55

【提振內房】深圳再傳鬆綁樓市限購，住建局指目前未有調整

《經濟通通訊社13日專訊》近日市場再傳深圳或進一步降低限購門檻，除核心區域仍保留限購措施外，其他區域可能取消社保要求。不過，深圳市住房和建設局方面對內媒《財聯社》的最新回應顯示，目前深圳的限購、限售政策並未作出調整。

《財聯社》引述深圳市住房和建設局方面指出，現行政策為本市戶籍居民家庭可購買2套商品住房，如本市戶籍居民家庭有兩個及以上未成年子女，可在鹽田區、寶安區(不含新安街道、西鄉街道)、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區、大鵬新區範圍內再購買1套住房；本市戶籍成年單身人士(含離異)可購買1套商品住房；非本市戶籍居民家庭及成年單身人士在本市連續繳納1年及以上個人所得稅或社會保險，可在上述區域範圍內購買1套商品住房，而於非前述區域購買，須在本市連續繳納3年及以上個人所得稅或社會保險。此外，自2018年7月30日起，新購買的商務公寓，自取得不動產權登記證書之日起5年內禁止轉讓；新購買商品住房(不含人才住房、安居型商品房)，自取得不動產權利證書之日起3年內禁止轉讓。

報道引述深圳一房產機構人士指出，上述深圳相關部門的回應顯示深圳限購、限售政策並未作出調整。

業內人士認為，深圳再傳出樓市鬆綁的傳聞，或與市場擔心樓市交易可能再次下探等有關。報道引述易居研究院副院長嚴躍進稱，2024年7月，全國50個重點城市新建商品住宅成交面積為1141萬平方米，環比減少26%，同比減少13%，但實際上，7月本屬傳統市場淡季，成交數據出現波動實屬正常。嚴躍進又指，若觀察今年前7個月數據，市場總體上並沒有出現斷崖式下跌，意味在一系列政策支持下，新房交易市場「總體上穩住了」。(sl)